Ja Morant, fuera el resto de la temporada debido a una lesión en el codo izquierdo

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El base de los Memphis Grizzlies, Ja Morant, se perderá el resto de la temporada debido a un esguince del ligamento colateral cubital del codo izquierdo, según anunció el equipo el martes por la noche.

Morant, dos veces All-Star de la NBA, solo disputó 20 partidos esta temporada. Los Grizzlies exploraron el mercado de traspasos antes de la fecha límite de febrero, pero no encontraron mucho interés entre los demás equipos.

Morant sufrió el esguince de codo el 21 de enero, en el segundo partido que jugó tras su regreso después de dos semanas de baja por molestias en la pantorrilla.

Según el equipo, Morant consultó recientemente sobre cómo tratar la molestia persistente en su codo. Se le recomendó una inyección de plasma rico en plaquetas para optimizar la recuperación de los ligamentos. Se espera que esté listo para el inicio de la temporada 2026-27.

Morant solo ha jugado 79 partidos en las últimas tres temporadas debido a múltiples suspensiones y diversas lesiones. Le quedan dos temporadas y 87 millones de dólares en su contrato.