¡Escándalo! Real Madrid diagnosticó la pierna equivocada de Kylian Mbappé

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Un error en los servicios médicos del Real Madrid provocó que el delantero frances Kylian Mbappé fuera evaluado de la rodilla equivocada, lo que derivó en un diagnóstico incorrecto, agravando su lesión y lo llevó a disputar varios partidos con molestias.

El periodista francés Daniel Riolo, en el programa 'After Foot' de RMC, desató la polémica al revelar que el equipo médico del Real Madrid incurrió en un error notable tras el reciente esguince de rodilla que sufrió el delantero Kylian Mbappé.

El informe señala que, sorprendentemente, el tratamiento se centró en la rodilla incorrecta, atendiendo la articulación sana en lugar de la que realmente estaba afectada. Esta confusión complicó el proceso y el tiempo de rehabilitación. Por este motivo, el excampeón mundial decidió quitarse la duda en Francia y se llevó una enorme sorpresa.

La prensa francesa señala que el atacante se enojó e incluso casi termina en el quirófano, ya que se complicó la lesión

“No sabía por qué me dolía, por qué esos dolores, y saberlo es una primera etapa para curarse", señaló Mbappé al hablar con la prensa francesa.

El informe citaba una fuente anónima que confirmaba que Mbappé "continuó jugando tras la primera resonancia magnética errónea, a pesar de presentar signos de inflamación en la rodilla izquierda lesionada".

El Real Madrid clasificó la lesión de Mbappé como un esguince de rodilla, pero una resonancia magnética realizada el 31 de diciembre en su pierna izquierda reveló una rotura parcial del ligamento posterior de la rodilla.

Según Daniel Riolo, se habría examinado la rodilla incorrecta de un jugador, lo que ha generado preocupación entre los aficionados y la directiva. "Para el Real Madrid es una vergüenza total lo que ha pasado, creo que hemos evitado lo peor para Mbappé", sentenció el periodista.