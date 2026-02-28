La Javilla y Rolando Paulino se coronan

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Academia La Javilla, de Santo Domingo, y la liga Rolando Paulino, de Nueva York, se proclamaron campeones en distintas categorías en la copa “Emmanuel Bautista”, efectuado en Moca, con motivo de la celebración del 50 aniversario del estadio Bragañita García.

Los javilleros se impusieron 12-1 a los mocanos en juvenil. Raymond Batista resultó el ganador y Jayson Mateo el perdedor.

Por La Javilla, Jostin Castillo ligó par de dos dobles; Josmer Crescencio, tubey y sencillo y Dylan García conectó dos hits. Jostin Castillo fu el JMV.

Rolando Paulino se coronó en infantil

La liga Rolando Paulino, superó a los favoritos de la liga Chris Ynoa de Moca, 13-8.

Los lanzadores Yusnier Vásquez y Luis Angel Núñez silenciaron los bates mocanos.

También se destacaron Yadiel Familia, Chris Melo, Joel Santos, Davien Hernández, Johan Castillo, Chayanne Olivares, Maxwell Oriach, Jayden Mosquea, Aaron Grullon, Jeremi Mota y Greither Mota.