¡Llegó el equipo! Todo lo que debes saber sobre los juegos de RD vs. Detroit

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El ambiente está encendido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Hoy, lunes 2 de marzo de 2026, es un día histórico para el béisbol dominicano, ya que es la primera vez que nuestra selección del Clásico Mundial se reúne en casa para prepararse antes del torneo.

A continuación, te daremos toda la información importante sobre los partidos de República Dominicana contra los Tigres de Detroit.

Práctica de hoy (Lunes 2 de marzo)

- Hora de inicio: 4:00 PM.

- Acceso: Las puertas abrieron a las 3:30 PM. Se habilitó una venta limitada de boletas (RD$650) para que entre 4,000 y 5,000 fanáticos puedan ver a sus ídolos de cerca.

- El equipo: Veremos a figuras de la talla de Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Julio Rodríguez, Fernando Tatis Jr. y Manny Machado, bajo la dirección de Albert Pujols.

Duelo entre RD vs. Tigres de Detroit

Por primera vez, un equipo de Grandes Ligas visita el país para enfrentar a nuestra selección nacional en una serie de exhibición:

Juego 1: Martes 3 de marzo – 7:05 PM.

Juego 2: Miércoles 4 de marzo – 3:05 PM

¿Dónde puedo verlo?

Si no pudiste ir al estadio, los juegos serán transmitidos por:

Televisión: VTV Canal 32 (abierta), Teleantillas Canal 10 y Coral Canal 39.

Radio: Panorama FM 96.9 y Expreso 89.1 FM (Cibao).

Precio de Boletas

Las entradas más accesibles, con un valor de 123 dólares, están destinadas principalmente a los fanáticos que quieren vivir el ambiente del estadio sin pagar precios elevados.

Por otro lado, las boletas de mayor valor —hasta 656 dólares— corresponden a áreas exclusivas, con mejor ubicación, mayor comodidad y beneficios adicionales como acceso a zonas VIP, servicios especiales y, en algunos casos, experiencias más cercanas con el equipo y la organización del evento.

Tras estos compromisos, el equipo partirá nuevamente hacia Miami para su debut oficial en el Clásico Mundial el 6 de marzo contra Nicaragua