Judo espera los trabajos García pide acabar crisis federaciones

La Federación Dominicana de Judo espera que se inicien, cuanto antes, los trabajos de reparación del techado que está ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte que será escenario de ese deporte en los venideros XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La información la dio a conocer el licenciado Gilberto García, presidente de la Federación Dominicana de Judo.

“Aquí en la Federación hemos recibido visitas de inspección de parte del Comité Organizador, que licita la obra, no el Ministerio de la Vivienda, pero aún no sabemos cuando comenzarán los trabajos”, apuntó el dirigente federado.

Expuso que el Judo Dominicano, nueva vez, estará aportando medallas de calidad en el certamen regional que comenzará el 24 de julio venidero.

“El tiempo está corriendo y anhelamos que los trabajos se inicien ya porque se trabajará en cambiar el techo, el area de competencia de y de calentamiento que tendrán las dimensiones que exige la Federación Internacional”, añadió.

García dijo que tiene plena confianza en que esos trabajos de remodelación estarán a tiempo para competir en los Juegos Centroamericanos.

Medickson del Orbe, medallista en judo

“Nuestros atletas están entusiasmadoss porque pelearán delante de su público y de muchos de sus familiares”, sentenció.

Declaró que los atletas de Judo partieron a finales de mes para tomar parte en el programa en el Centro de Alta Tecnificación de Valencia.

El dirigente federado comentó que los judocas José Nova, Medickson del Orbe, Moira Morillo y Robert Florentino partieron hacia España, donde estarán entrenando.

Como parte de la concentración, los judocas verán acción en los eventos de ranking mundial como Grand Prix y Grand Slam en las diferentes ciudades de España.

Los atletas tendrán la asistencia del entrenador Adalberto Ángeles.

Mientras, hacia Ecuador viajaron Marcos Cola González, Elmert Ramírez, Heriberto de Aza, Maikor Louis Pierre, Oscar Santana Ortiz, Estefanía Soriano y Raimeli Celesten Apolonio.

Pide al COD resuelva crisis federaciones

De su lado, el presidente de la Federación Dominicana de Judo y exsecretario general del COD, pidió al Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano a que resuelva “lo más pronto posible” el impasse que tiene con cuatro federaciones que fueron suspendidas desde mayo de 2023.

“La familia federativa tenemos que estar unida como uno solo hombre para salir airosos del fuerte compromiso que tiene la República Dominicana con los Juegos Centroamericanos.

Indicó que el COD haría un flaco servicio si permite que llegue el montaje en julio próximo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y esos casos aún no están resueltos.

Narró que en las últimas asambleas federativas siempre ha planteado la necesidad de que esos temas se traten sin pasiones y que llegue la normalidad al seno de las Federaciones.

“Eso hay que resolverlo, eso de que varias federaciones están accionando en la justicia ordinaria, envía un mal mensaje al movimiento deportivo dominicano e internacional”, precisó García. Sentenció que el Comité Ejecutivo del COD tiene que asumir su rol. sentarse con esas federaciones y buscar puntos de soluciones, y, ciertamente, si se comprueba que alguien no actuó correctamente, pues debe pagar por sus errores y se respeten los procesos. “Es hora de sentarse” dijo.