Luis Abinader habla sobre la posición de RD tras ataques de EE.UU. en Venezuela

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader se refirió este sábado a los ataques de Estados Unidos en Venezuela y reiteró la posición de República Dominicana al respecto.

El Gobierno dominicano sigue de cerca la evolución de los acontecimientos en Venezuela. Nuestro país nunca reconoció la legitimidad de la proclama de Nicolás Maduro como presidente tras las elecciones de julio de 2024. En consonancia con ello promovimos la Declaración de Santo Domingo de agosto del mismo año que exigió el respeto a la voluntad expresada en las urnas.

La solidaridad entre los pueblos dominicano y venezolano es histórica. Hoy reiteramos nuestra disposición a colaborar con el restablecimiento de la democracia, la paz y la concordia nacional en Venezuela. República Dominicana estará siempre del lado de la democracia. Donde sea, cuando sea y ante quien sea.