Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País
Atención

Por cierre del espacio aéreo tras ataques en Venezuela, cancelan 18 vuelos en el AILA

Luis Abinader habla sobre la posición de RD tras ataques de EE.UU. en Venezuela

El presidente Luis Abinader reiteró la disposición del país en colaborar con el establecimiento de la democracia

Luis Abinader.

Luis Abinader.

Javier Herrera
Publicado por
Javier Herrera

Creado:

Actualizado:

El presidente Luis Abinader se refirió este sábado a los ataques de Estados Unidos en Venezuela y reiteró la posición de República Dominicana al respecto.

El Gobierno dominicano sigue de cerca la evolución de los acontecimientos en Venezuela. Nuestro país nunca reconoció la legitimidad de la proclama de Nicolás Maduro como presidente tras las elecciones de julio de 2024. En consonancia con ello promovimos la Declaración de Santo Domingo de agosto del mismo año que exigió el respeto a la voluntad expresada en las urnas.

La solidaridad entre los pueblos dominicano y venezolano es histórica. Hoy reiteramos nuestra disposición a colaborar con el restablecimiento de la democracia, la paz y la concordia nacional en Venezuela. República Dominicana estará siempre del lado de la democracia. Donde sea, cuando sea y ante quien sea.

Sobre el autor
Javier Herrera

Javier Herrera

Periodista. Apasionado porla investigación y las buenas historias.

tracking