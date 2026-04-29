¿Cuál es el estado de Junior Caminero tras pelotazo de foul en la cara?

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El tercera base de los Tampa Bay Rays, Junior Caminero, se encuentra en observación diaria debido a una contusión en la mandíbula tras ser golpeado por una bola de foul durante la primera entrada del partido del martes por la noche contra Cleveland.

Caminero se lesionó al conectar un foul a un lanzamiento cortado de Tanner Bibee, de Cleveland, que rebotó en el plato y lo golpeó en la mandíbula derecha. Caminero cayó al suelo y permaneció boca abajo durante un par de minutos mientras el fisioterapeuta de Tampa Bay lo atendía.

Fuentes cercanas al equipo afirmaron que Caminero dijo que estaba “un poco conmocionado” y que creía haberse roto un diente o la mandíbula ayer. “Se sentía un poco raro”, por eso hizo señas para salir.

“Gracias a Dios, todo estuvo bien”, expresó Caminero. “Sólo me pusieron hielo en la barbilla y me dieron un poco de medicina, pero definitivamente estoy bien.

“Justo después de que vinieron y revisaron todo, y todo salió bien, fui y me comí una hamburguesa”, dijo Caminero entre risas.

Junior Caminero batea para .254 con ocho jonrones y 15 carreras impulsadas en la temporada.