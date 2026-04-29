¿Qué opina LeBron James de las comparaciones con Michael Jordan? El King responde

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El legendario LeBron James reconoció abiertamente la influencia de Michael Jordan en su desarrollo profesional, justo cuando su etapa como jugador activo comienza a vislumbrar el final.

Lejos de huir al eterno debate, la estrella de los Lakers abordó con franqueza su posición respecto a las comparaciones que lo sitúan junto a Jordan en la disputa por el trono del mejor de todos los tiempos.

"Nunca me he comparado con MJ porque nuestros estilos de juego son totalmente diferentes", dijo James. "He sido base-alero/alero-base toda mi vida. Siempre he buscado el pase. MJ, en cambio, buscaba el tiro. No, no solo buscaba, sino que lo hacía. Buscaba el tiro".

James afirmó el debate ha sido parejo debido a las fortalezas y debilidades de ambos durante sus carreras, señalando que, en varios aspectos, su juego era mejor que el de "Su Majestad".

"Hay muchas cosas en las que diría que mi juego es muy diferente y un poco mejor que el suyo, pero joder, era jodidamente genial. Los dos somos geniales. Los dos somos grandes jugadores de baloncesto", añadió.

"Hay muchas cosas que MJ hacía mejor que yo", dijo James, "y creo que hay algunas cosas que yo hago mejor que él. Así es el juego".

Sin embargo, LeBron clasificó los debate sobre el mejor de todos los tiempos como "agotador" y "charla de barbería" los debate.

"Puedes mirarnos a los dos y decir que nos quieres a los dos sin intentar menospreciar al otro". enfatizó.

James dijo que el ex escolta de los Chicago Bulls lo inspiró durante su infancia en Akron, Ohio.

"Nunca pensé que podría ser como él, pero soñaba con tener la oportunidad de vivir como él. Todo lo que él hizo. Necesité inspiración de ciertas personas en la música y en los deportes durante mi infancia. Necesitaba eso.", expresó.