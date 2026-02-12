Kelvin: “Abinader me pidió apoyar cada paso”

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Kelvin Cruz, ministro de Deportes y Recreación, afirmó que el presidente Luis Abinader le instruyó para que acompañara en cada paso al equipo que representará a República Dominicana en la quinta edición del Clásico Mundial de Béisbol.

“No solo que le acompañara, sino que le apoyara en todo lo necesario en el interés de que el equipo vaya al clásico en las mejores condiciones posibles”, agregó Cruz durante su participación en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Destacó la integración en torno al equipo dominicano, tanto de jugadores que brillan en el béisbol de Grandes Ligas, como a nivel de gerencia y el cuerpo técnico, con la Federación Dominicana de Béisbol.

“Aquí no ha habido improvisación, se ha estado trabajando desde muy temprano, con suficiente tiempo. El compromiso es grande por lo que el béisbol representa para República Dominicana, que siempre sale favorita en el clásico”, añadió Kelvin Cruz.

Además del ministro de Deportes, en el almuerzo participaron Nelson Cruz, Juan Núñez, Edwin Encarnación, Amaury Nina y Miguel Medina.