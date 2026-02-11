Nelson Cruz revela lo que faltó en equipo dominicano en el Clásico Mundial de 2023

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

Tras la dolorosa participación del equipo dominicano en el Clásico Mundial de 2023, el gerente Nelson Cruz reveló que armo el roster dominicano para que el torneo de este año sea exitoso tras identificar lo que faltó en 2023.

"Entiendo que, en la ofensiva, no anotamos las carreras suficientes. Solo anotamos una o dos carreras ante una potente alineación como la de Venezuela y eso no es suficiente. Por eso este año no solo tenemos una alineación de poder, sino versatilidad con varios bateadores ambidiestros que ponen la bola en juego y pueden robar bases", señaló.

Indicó que la alineación y banquilla dominicana necesitaba balance entre poder. contacto y velocidad en las bases para presionar el pitcheo internacional.

Resaltó la presencia de jugadores versátiles como Johan Rojas, Geraldo Perdomo y Jeremy Peña, quienes pueden aportar velocidad y turnos oportunos cuando la situación se presente.

Cruz mencionó los estelares Juan Soto y Manny Machado han tomado la iniciativa de prepararse para liderar al equipo ofensivamente.

Durante el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, Nelson Cruz estuvo acompañado del expelotero Edwin Encarnación, con quien jugó en la recordada edición del 2013, donde Dominicana ganó el torneo de manera invicta

"Yo recuerdo 2009, cuando también perdimos en la primera ronda y sentimos mucha vergüenza. En 2013, decidimos jugar nuestro mejor beisbol y contamos con un equipo muy completo. Este año traemos el equipo más versátil y capaz hasta el momento", relató