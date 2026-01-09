Kelvin Cruz exhorta a peloteros representar con orgullo a la patria

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, hizo un llamado a los jugadores dominicanos de las Grandes Ligas a ser parte de la historia del deporte nacional y a confirmar su participación en el Clásico Mundial de Béisbol, que se celebrará del 5 al 17 de marzo.

“Este es el momento en que los dominicanos damos un paso al frente por nuestro país, porque con la unidad seremos más fuertes para construir la victoria”, expresó el titular del deporte.

Cruz valoró y agradeció a los beisbolistas que ya han confirmado su disposición de vestir la camiseta nacional, destacando su amor, compromiso y lealtad con la República Dominicana.

Entre los estelares peloteros dominicanos de Grandes Ligas que han confirmado su participación se encuentran Juan Soto, Fernando Tatis Jr., Vladimir Guerrero Jr., Julio Rodríguez, Manny Machado, José Ramírez, Junior Caminero, Gerardo Perdomo, Ketel Marte, Yainer Díaz, entre otros.

“Sin lugar a dudas, ustedes son orgullo del pueblo dominicano”, manifestó el ministro.

Sobre el Clásico Mundial de Béisbol.

El Clásico Mundial de Béisbol, que arriba a su sexta edición, se celebrará en sedes de Japón, Estados Unidos y Puerto Rico, y contará con la participación de selecciones de 20 naciones y territorios.

La selección dominicana estará dirigida por Albert Pujols, quien fungirá como mánager del equipo nacional, y contará con Nelson Cruz como gerente general, con la responsabilidad de conducir al conjunto tricolor en la misión de repetir la histórica hazaña lograda en 2013, cuando la República Dominicana conquistó el campeonato de manera invicta.