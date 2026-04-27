Kylian Mbappe se lesiona. ¿Se perderá El Clásico?

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El Real Madrid anunció el lunes que su estrella, Kylian Mbappé, sufrió una lesión en el isquiotibial izquierdo, lo que pone en duda su participación en el Clásico de la Liga española dentro de dos semanas.

El club no dio detalles sobre la gravedad de la lesión ni sobre la fecha prevista de regreso de Mbappé. Indicó que su recuperación dependerá de la evolución de la lesión.

Según la prensa española, no se espera que la lesión mantenga al astro francés alejado de las canchas por mucho tiempo.

El Madrid disputará el Clásico contra el Barcelona el 10 de mayo en el Camp Nou. El Madrid se encuentra a 11 puntos de su rival catalán a falta de cinco partidos para el final de la temporada.

Mbappé tuvo que ser sustituido en el minuto 82 del empate 1-1 del equipo contra el Real Betis el viernes.

El delantero francés ya había perdido minutos de juego esta temporada debido a una lesión de rodilla. El Mundial comienza en junio.