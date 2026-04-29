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Quedó captado en video el momento en que un agente de la Policía Nacional dispara su arma de reglamento contra un presunto prófugo de la justicia de nacionalidad haitiana, en circunstancias en las que su vida no se encontraba en peligro. El hecho ocurrió en el sector Las Cinco Casitas, de la comunidad Hato Nuevo de Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste.

En las imágenes, que circulan en redes sociales, se puede observar cómo el oficial, cuyo nombre no fue revelado, le dispara a la víctima, Jefferson Voicy Lamy, alias “Jenson” y/o “Yeison”, mientras este se encontraba sometido en el pavimento.

Posteriormente, el policía procede a guardar la pistola y abrir la puerta de un carro de color blanco que se encontraba en el lugar, mientras sus compañeros no se inmutaban por lo ocurrido.

Captan momento en que policía dispara contra un hombre cuando su vida no estaba en peligro

Investigan el hecho

La Dirección General de la Policía Nacional dispuso que los organismos de control interno profundicen las investigaciones en torno al incidente, a fin de determinar la responsabilidad de los agentes involucrados y aplicar las sanciones correspondientes.

“La Policía Nacional reitera de manera categórica que no tolerará actuaciones policiales al margen de la ley ni de los protocolos establecidos, y que cualquier conducta indebida será investigada y sancionada con firmeza, sin importar el rango o función del agente involucrado”, se lee en un comunicado de prensa.

La institución indicó que, de acuerdo con el informe preliminar, los agentes hicieron contacto con el occiso en el referido lugar, donde se produjo un incidente violento que no quedó captado en cámara.

“Al notar la presencia policial, el individuo habría emprendido a tiros contra la patrulla con un arma de fuego de cañón corto, la cual portaba sin documentación, viéndose los agentes en la necesidad de repeler la agresión”, aseguró la Policía.

Agregó que en la escena fueron ocupados un arma de fuego y seis casquillos calibre 9 milímetros, los cuales forman parte del proceso de levantamiento y análisis correspondiente.

Antecedentes y órdenes de arresto

Contra Jefferson Voicy Lamy pesaban cuatro órdenes de arresto por distintos hechos delictivos:

Orden No. 2024-TAUT-03808, en perjuicio de Carlos Manuel Felipe Martínez, de fecha 12-10-2024.

Orden No. 2025-TAUT-00191, en perjuicio de Daniel Núñez Beltre y Agustín Ramírez Nina, de fecha 13-01-2025.

Orden No. 2025-TAUT-00179, en perjuicio de Newman Charles Wilson Rodríguez, de fecha 08-01-2025.

Orden No. 2025-TAUT-09408, en perjuicio de Jorge Luis Sánchez Puello, de fecha 20-01-2025.