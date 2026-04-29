Cómo registrar alergias en la nueva cédula dominicana paso a paso

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La nueva cédula de identidad y electoral permitirá a los dominicanos incluir información adicional de salud, como registrar si padecen alguna alergia, una opción que podría ser útil en casos de emergencia.

La medida forma parte de las novedades del nuevo documento implementado por la Junta Central Electoral (JCE), que además permitirá actualizar y personalizar otros datos personales.

¿Cómo registrar una alergia en la nueva cédula?

De acuerdo con la JCE, para incluir esta información el ciudadano deberá presentar documentos que respalden la condición.

Entre los requisitos figuran:

Certificados médicos y/o tarjetas médicas que acrediten la condición.

Los documentos pueden presentarse en original o en copia legible.

Además del registro de alergias, la nueva cédula también permitirá al usuario actualizar o elegir otros datos, como:

ocupación u oficio,

estado civil,

cambio de dirección,

indicar si desea ser donante de órganos, entre otras informaciones.

Sobre la nueva cédula

La nueva cédula de identidad de la República Dominicana forma parte de un proyecto nacional de renovación tecnológica cuyo objetivo es emitir aproximadamente 9.4 millones de cédulas a ciudadanos dominicanos y extranjeros residentes legales, tanto en el territorio nacional como en el exterior.

La JCE ha informado que, a partir del 31 de marzo de 2027, solo se aceptará la nueva cédula para realizar trámites y ejercer derechos ciudadanos en el país.

Durante el período de transición, seguirán siendo válidas tanto la cédula actual (diseño de 2014) como la nueva aprobada en 2025, hasta que concluya el proceso de sustitución.