Alerta por lluvias: zonas en riesgo y lo que viene

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó este miércoles a 11 el número de provincias en alerta amarilla y mantiene otras 13 en verde, debido a que se esperan aguaceros, producto de una vaguada.

Según indicó la institución, a través de un boletín emitido a las 10:00 de la mañana, las provincias en alerta amarilla son María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), Puerto Plata, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y Samaná.

Mientras que Santiago Rodríguez, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Juan, La Altagracia, Peravia, Distrito Nacional, San Cristóbal, El Seibo, La Romana, Monte Plata y San José de Ocoa permanecen en alerta verde.

“El COE recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como no hacer uso de balnearios debido a la turbiedad y al caudal que aún mantienen”, se lee en el documento.

De su lado, el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) precisó que las lluvias se producirán principalmente en horas de la tarde y estarán acompañadas de posibles granizadas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

“La vaguada continuará generando fuertes aguaceros sobre el país durante esta tarde hasta bien entrada la noche. Para mañana se espera que continúe esta actividad lluviosa”, informó.

En cuanto a las temperaturas, el Indomet manifestó que las mínimas estarán entre 22 °C y 23 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 29 °C y 31 °C.