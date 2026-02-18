Kyrie Irving se perderá el resto de la temporada, podría regresar para la temporada 2026-27

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La estrella de los Dallas Mavericks, Kyrie Irving, se perderá el resto de la temporada mientras continúa recuperándose de una cirugía de rodilla realizada en marzo pasado.

Irving, quien se operó en marzo pasado para reparar una rotura del ligamento cruzado anterior izquierdo, no ha jugado esta temporada. Se espera que el nueve veces All-Star regrese para la temporada 2026-27.

Los Mavericks anunciaron el miércoles que Irving está progresando de forma constante en su rehabilitación y que se mantendrá activo con el equipo durante el resto de la temporada.

"Se trata de que Kyrie esté al 1000% cuando regrese y se dé la mejor oportunidad de conseguir un campeonato la próxima temporada", declaró su agente, Shetellia Riley Irving, a Shams Charania de ESPN.

Aún hay optimismo de que Irving vuelva a entrenar en algún momento de esta temporada, lo que le permitirá empezar a forjar una buena química en la cancha con el novato estrella Cooper Flagg, según informaron fuentes a Tim MacMahon de ESPN.

Irving, de 33 años, también se perdió los últimos 20 partidos de la temporada pasada tras sufrir una lesión de rodilla. En un comunicado, declaró que "está deseando volver más fuerte la próxima temporada".

"Esta decisión no fue fácil, pero es la correcta", declaró Irving. "Estoy agradecido con la organización de los Mavericks, mis compañeros y nuestra afición por su continuo apoyo durante todo el proceso. Espero volver más fuerte la próxima temporada. La confianza y el impulso que llevo dentro no hacen más que crecer".