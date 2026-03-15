Operativo nacional busca evitar la venta de bebidas adulteradas en Semana Santa 2026

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El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) anunciaron la ejecución de un amplio operativo nacional de inspección y vigilancia en establecimientos comerciales, con el objetivo de prevenir la comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas y otros productos en condiciones irregulares durante el asueto de la Semana Santa 2026.

El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, y el director general del CECCOM, general de brigada del Ejército, Orlando Jerez Espaillat, informaron que esta jornada forma parte de un plan conjunto de prevención y control que busca proteger la salud de los ciudadanos y garantizar el cumplimiento de las normas que regulan el comercio de mercancías en el país.

Ambos funcionarios explicaron que el operativo contempla la movilización de brigadas mixtas de inspección que estarán realizando recorridos en colmados, supermercados, liquor stores y otros puntos de expendio de bebidas alcohólicas, donde se verificará la procedencia de los productos, su correcto etiquetado, registros sanitarios, condiciones de almacenamiento y fechas de vencimiento.

Indicaron que estas acciones se intensifican durante períodos de alto flujo de consumidores y desplazamiento de personas, como ocurre en Semana Santa, cuando se incrementa significativamente la compra y consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional.

De su lado, el general Jerez Espaillat destacó la importancia de la coordinación interinstitucional para reforzar los controles para prevenir bebidas adulteradas durante la Semana Mayor.

“Queremos agradecer y poner nuestro equipo al servicio de la sociedad, hoy más que nunca trabajamos en conjunto para llevar tranquilidad al pueblo dominicano y al Presidente de la República. Nuestro compromiso es mantener el récord de cuatro años consecutivos sin muertes por intoxicaciones, y juntos podemos lograrlo”, agregó el alto oficial del Ejército.

En tanto, Alcántara dijo que, en este plan conjunto de inspección, Pro Consumidor pondrá a disposición su cuerpo de inspectores, buenas prácticas y los analistas de publicidad en precios.

“La Inspectoría de Pro Consumidor trabaja día y noche para retirar de circulación alimentos vencidos y productos que representan un riesgo. Este equipo de inspectores, con dedicación y transparencia, está al servicio de la ciudadanía. No puede haber una sola letalidad en Semana Santa, ese es el compromiso que asumimos junto al CECCOM”, destacó el funcionario.

Ambos funcionarios coincidieron en que la unión de esfuerzos multiplica la efectividad de las acciones, y en ese sentido el general Jerez Espaillat enfatizó que “individualmente somos muy buenos, pero juntos podemos ser más fuertes y lograr una efectividad mucho mayor.”

Además de las inspecciones, las instituciones desarrollarán jornadas de orientación dirigidas tanto a comerciantes como a consumidores, con el propósito de promover prácticas comerciales responsables y educar a la población sobre cómo identificar bebidas adulteradas o de origen dudoso.

En ese sentido, recomendaron a la ciudadanía adquirir bebidas alcohólicas únicamente en establecimientos formales, verificar que las botellas estén debidamente selladas, revisar el etiquetado y evitar consumir productos que presenten alteraciones en su color, olor o sabor.

Pro Consumidor reiteró su llamado a la población a denunciar cualquier irregularidad que ponga en riesgo la salud o los derechos de los consumidores, al tiempo que advirtió que los negocios que sean sorprendidos comercializando bebidas adulteradas o mercancías ilegales se exponen a sanciones administrativas, decomiso de productos y al cierre temporal o definitivo del establecimiento, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Las autoridades afirmaron que mantendrán una vigilancia permanente durante todo el período de Semana Santa con el objetivo de garantizar que los productos que llegan a manos de los consumidores cumplan con los estándares de seguridad y calidad requeridos.