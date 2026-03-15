Yeni Berenice revela cuándo inicia nuevo protocolo de procesamiento de escena de crimen

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La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, destacó el sábado que el Ministerio Público avanza en la tecnificación de todos sus procesos, con el objetivo de estandarizar la calidad de los servicios y facilitar la respuesta oportuna a la ciudadanía y en ese sentido iniciará un Nuevo Modelo de Procesamiento de Escena de Crimen, en coordinación con la Policía Nacional.

“No podemos nosotros quedarnos en una metodología de investigación que no se corresponde con los tiempos actuales, y, por esta razón, es que, reitero, esa transformación de las investigaciones es indetenible”, expresó, al citar los nuevos retos en la lucha contra la criminalidad.

“Nosotros no queremos plan piloto; nosotros queremos entrar al cien por ciento en todos los distritos judiciales a operar. No es ni siquiera para parecer más modernos, es para facilitarles a los ciudadanos la posibilidad de obtener una decisión de manera oportuna y de calidad”, dijo.

Reynoso hizo el planteamiento al abrir el seminario Investigación Técnica del Ministerio Público: herramientas y nuevos desafíos para miembros del Ministerio Público que, esta vez, se focalizó en servidores de la zona este del país.

En la capacitación, impartida a través del Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP), participan integrantes del Ministerio Público a nivel nacional. Durante su exposición, la procuradora general reiteró que del trabajo de los fiscales depende la vida y la calidad de las personas, sus derechos y sus bienes.

En la actividad educativa, realizada en la sede de la Procuraduría General de la República, participó el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, director de la Policía Nacional, y Ángel Brito, director de la Escuela Nacional de la Judicatura.

Además, la rectora del IES-ENMP, Marien Montero Beard; el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la procuradora de corte Isaura Suárez, responsable de la Dirección Carrera del Ministerio Público.

Asimismo, el director de la Policía Científica de la Policía Nacional, coronel Fulvio Emilio Grullón Penso, y la directora general del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Sonia Lebrón.

Al referirse a las acciones impulsadas para garantizar un servicio de calidad a la población, la procuradora general pidió a los miembros del Ministerio Público trabajar siempre para una mayor eficiencia. “Les pido a cada uno de ustedes que cuando se levanten le pongan toda la pasión, toda la energía, toda la dedicación a lo que ustedes hacen; porque ese trabajo, lo vale, por mucho lo vale, y piensen que de cada acción nuestra puede depender la vida y la calidad de vida de una persona”.

Valoró la disposición de la Policía Nacional a garantizar que sus actas de inspección de la escena del crimen puedan ser entregadas a los fiscales por la vía digital, así como al Poder Judicial por su plataforma para tramitar todas las órdenes e instancias que se puedan depositar.

Yeni Berenice explicó que el Ministerio Público ha establecido la necesidad de un nuevo modelo de procesamiento de la escena el crimen. En ese orden, enfatizó en que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses tiene que tecnificarse y tiene que transformarse. “Hemos dicho y reiterado que vamos a tener el Instituto de Ciencias Forenses más moderno de Iberoamérica, el más tecnificado”, reiteró.

Destacó que el Ministerio Público se encuentran desarrollando la planificación para las edificaciones de la construcción del Inacif central en Santo Domingo Este y en Santiago, en la avenida 27 de Febrero.

Recordó que a partir de abril los miembros del Ministerio Público comenzarán a utilizar los chalecos antibalas y las cámaras digitales por instrucción general.

“Las cámaras corporales que ustedes van a conocer hoy sus propiedades y que ya están en manos del Ministerio Público, son cámaras de última generación, lo mejor que hay en el mercado y que tiene que ver con la necesidad de aquellas actuaciones con inspecciones en el lugar del hecho”, detalló.

En la apertura del programa participaron miembros del Consejo Superior del Ministerio Público y del Consejo Académico del IES-ENMP, procuradores generales de Corte de Apelación, fiscales titulares, directores de las procuradurías especializadas y miembros de los cuerpos castrenses.

De su lado, la rectora Marien Montero Beard destacó la importancia del programa de formación. Explicó que en este primer trimestre del año han sido capacitados el 26% de la matrícula de fiscales sobre la nueva normativa penal.