"El juego del año", según Alex Rodríguez: RD vs EE.UU. en semifinal del Clásico Mundial

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El exjugador de Grandes Ligas Alex Rodríguez destacó la trascendencia del duelo de semifinal entre República Dominicana y Estados Unidos, programado para este domingo en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, al que calificó como “el juego del año”.

Rodríguez, figura histórica del béisbo, envió un mensaje a los fanáticos en el que subrayó el nivel competitivo que caracteriza a ambos equipos. “La República Dominicana contra los Estados Unidos, qué maldito juego”, expresó al referirse al enfrentamiento que definirá el pase a la final del torneo.

El choque entre las dos potencias del béisbol genera gran expectativa en la comunidad deportiva internacional, no solo por la calidad de sus plantillas, sino también por la rivalidad histórica que han mantenido en ediciones anteriores del campeonato.

Fanáticos y analistas este partido podría marcar uno de los momentos más memorables del certamen, dada la presencia de estrellas de Grandes Ligas en ambos lados y el fervor con que los fanáticos dominicanos y estadounidenses siguen la competencia.