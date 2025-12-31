Leones consiguen 4ta victoria consecutiva al vencer Gigantes

Publicado por Jeffrey Nolasco Creado: Actualizado:

Junior Lake despachó cuadrangular de dos carreras en la baja del séptimo episodio para conducir anoche a los Leones del Escogido a una victoria 3-1 sobre los Gigantes del Cibao, en la continuación de la serie semifinal del Torneo de Béisbol Invernal, dedicado a don Juan Marichal, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown de los Estados Unidos, en el estadio Quisqueya.

El jonrón decisivo de Lake se produjo ante los envíos del relevista Jovanny Cruz con un corredor abordo.

Cruz había sustituido en la lomita al zurdo Fernando Abad.

Con su victoria, los Leones extienden su invicto a 4-0 para mantenerse como el único conjunto sin derrota en lo que va de la serie.

De su lado, los Gigantes sufrieron su cuarto revés al hilo en igual cantidad de partidos celebrados.

La victoria correspondió para el relevista Hansel Marcelino (1-0) al retirar a dos bateadores enfrentó en el séptimo.

Perdió Fernando Abad (0-1) al ceder una carrera en el séptimo tras el jonrón de Lake ante el relevista Cruz.