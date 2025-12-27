Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

“Mi niña era la mejor hija del mundo”. Con la voz quebrada y sin poder contener el llanto, así describe Linette Pacheco a su hija Perla Jokasta Santos Pacheco, la joven de 19 años que fue hallada muerta en el sector Los Guandules, del Distrito Nacional.

Perla soñaba con estudiar Derecho y convertirse en abogada criminóloga. Su madre recuerda con dolor las conversaciones que sostenían sobre ese anhelo que hoy quedó inconcluso.

“Ella me decía: ‘Yo quiero ser abogada criminalista, mami’, y yo le decía: ‘Está bien, en enero resolvemos eso. Yo te mando para donde tú quieras a estudiar, pero tienes que estudiar’”, relata entre lágrimas.

Linette cuenta que, mientras viviera en casa, Perla seguiría siendo “la niña chiquita” de la familia. La describe como una joven tranquila, dedicada a sus estudios y muy apegada al hogar.

“Mi niña ni novio tenía. Ella me decía: ‘Papi no quiere que yo busque novio y yo, con tal de que él me dé todo lo que necesito, no me voy a buscar a nadie’”, explica su madre con la voz entrecortada.

Según su testimonio, Perla cuidaba de sus hermanitos y pasaba la mayor parte del tiempo en casa. La noche del hecho, se encontraba sentada frente a su vivienda escuchando música, cuando unos conocidos le propusieron salir a echar gasolina en varias motocicletas.

“Cuando iban bajando, dizque un hombre le tiró un tiro”, narra su madre, aún sin poder asimilar lo ocurrido.

La muerte de la joven ha causado profunda consternación entre familiares y vecinos, quienes exigen justicia y el esclarecimiento del caso.

Investigación en curso

De acuerdo con las autoridades, Perla Jokasta Santos Pacheco falleció a causa de una herida por proyectil de arma de fuego, durante un hecho ocurrido la madrugada del viernes 26 de diciembre de 2025, en el sector Los Guandules.

Según el informe preliminar, unidades policiales acudieron al lugar tras recibir una alerta sobre una persona fallecida por impacto de bala, presuntamente ocasionado por personas aún en proceso de identificación.

Los reportes indican que la joven viajaba en la parte trasera de una motocicleta, junto al conductor y otra joven, quienes están siendo entrevistados como parte de la investigación.

En la escena, técnicos de la Policía Científica realizaron el levantamiento correspondiente y recolectaron un casquillo calibre .45, el cual fue preservado como evidencia.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan en desarrollo y que se ofrecerán mayores detalles conforme avancen las indagatorias y se obtengan resultados concluyentes.