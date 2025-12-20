Leones dejan en terreno a los Toros

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los Leones el Escogido derrotaron anoche 5-4 a los Toros del Este en 10 entradas, en el Estadio Quisqueya.

El bateador Sócrates Brito logró un toque de sacrificio sorpresa por los predios del lanzador para remolcar a Junior Lake y así dejar en el terreno de juego a los Toros.

Ahora, los Leones están firmes en la cuarta posición con marca de 22-25, a dos juegos y medio por encima de los Gigantes que están en quinto con 20-26.

El juego lo ganó el relevista Marcelino, mientras que cargó con el fracaso, Michael Ynoa.

Los primeros en anotar fueron los Toros en el tercero, Tres Barrera pegó sencillo al jardín derecho, Rafael Lantigua se ponchó, Gilberto Celestino siguió con un doble (9) al jardinero derecho, Luis Liberato sopló un hit al jardín derecho, anotando Tres Barreras y Gilberto Celestino. Los Leones apenas pegaron siete hits. Jeimer Candelario pegó jonrón y empató el juego a tres en el séptimo.

Los Leones siguen jugando buena pelota en el tramo final de la regular.