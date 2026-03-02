Todo listo en el Quisqueya: Equipo dominicano ya se encuentra en el país

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El equipo dominicano que representará al país en el próximo Clásico Mundial de Béisbol ya se encuentra en suelo patrio, tras arribar la tarde de este lunes por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) en un vuelo privado, en medio del entusiasmo de fanáticos y autoridades deportivas.

La escuadra quisqueyana no perdió tiempo y se apresta a realizar su primera práctica oficial este martes a las 4:00 de la tarde en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, donde se permitirá la entrada de entre 4,000 y 5,000 fanáticos para que puedan compartir de cerca con sus ídolos y vivir el ambiente previo al torneo.

El conjunto dominicano contará con una constelación de figuras de Grandes Ligas encabezadas por Juan Soto, Julio Rodríguez, Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis Jr., Manny Machado, Carlos Santana, Ketel Marte, Geraldo Perdomo, entre otros estelares que vestirán la franela tricolor con el firme propósito de devolverle al país la corona mundial.

En el montículo, el cuerpo de lanzadores también presenta nombres de primer nivel como Sandy Alcántara, Luis Severino, Christopher, Brayan Bello, Carlos Estévez, Camilo Doval, Abner Uribe, entre otros, un staff que fortalece las aspiraciones del equipo de cara a la competencia internacional.

Como parte del proceso de preparación, la escuadra de República Dominicana enfrentará en dos partidos de exhibición a los Detroit Tigers. El primero está programado para este martes a las 7:05 de la noche, mientras que el segundo encuentro se celebrará el miércoles a las 3:05 de la tarde, ambos en el estadio Quisqueya.

La llegada del equipo ha reavivado la fiebre beisbolera en todo el territorio nacional, con una fanaticada que sueña con repetir la histórica hazaña del campeonato mundial de 2013 y volver a celebrar en grande.