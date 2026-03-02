Moderno y potente: Apple presenta el iPhone 17e: novedades y características

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Apple renovó su línea más asequible con el lanzamiento del iPhone 17e, sucesor del iPhone 16e, que mantiene el enfoque de ofrecer altas prestaciones a menor costo dentro del catálogo de la compañía. El dispositivo llega con mejoras en potencia y conectividad, al tiempo que conserva el precio de partida.

El iPhone 17e mantiene la propuesta iniciada el año pasado con la denominación “e”, orientada a ofrecer características recientes del ecosistema Apple en un formato más accesible.

Entre las principales novedades se encuentra la incorporación del chip A19, el mismo presentado junto con la familia iPhone 17, así como la integración de MagSafe, una función que su antecesor no incluía.

Diseño continuista con nueva opción de color

En términos de diseño, el equipo conserva las líneas del iPhone 16e. Cuenta con cuerpo compacto, certificación IP68 frente a agua y polvo y acabado mate en tres colores: negro, blanco y un nuevo tono rosa suave.

Sus dimensiones son 14,67 cm de alto, 7,15 cm de ancho y 0,78 cm de grosor, con un peso de 170 gramos.

La pantalla es un panel OLED de 6,1 pulgadas con tasa de refresco de 60 Hz, brillo máximo típico de 800 nits y pico de 1.200 nits en contenido HDR. El dispositivo mantiene el notch y no incorpora Dynamic Island. Tampoco ofrece pantalla siempre activa.

Procesador A19 y módem C1X

El iPhone 17e integra el procesador A19 fabricado en 3 nanómetros, acompañado por 8 GB de memoria RAM. Según Apple, el chip mejora el rendimiento de CPU, GPU y Neural Engine respecto a generaciones previas, con foco en tareas de inteligencia artificial. El modelo es compatible con Apple Intelligence.

En conectividad, adopta el módem C1X desarrollado por Apple, que, de acuerdo con la compañía, es hasta dos veces más rápido que el C1 del iPhone 16e y reduce el consumo energético frente al módem presente en el iPhone 16 Pro. Incluye 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, conexión satelital para emergencias y puerto USB-C.

MagSafe y mejoras en resistencia

Una de las novedades destacadas es la compatibilidad con MagSafe, lo que permite utilizar accesorios magnéticos y alcanzar carga inalámbrica de hasta 15 W mediante MagSafe y Qi2. En el modelo anterior, la carga inalámbrica estaba limitada a 7,5 W con estándar Qi.

El frontal incorpora Ceramic Shield 2, el mismo material que la compañía utiliza en otros integrantes de la serie iPhone 17. Apple señala que este vidrio ofrece mayor resistencia a arañazos y mejora el tratamiento antirreflejos en comparación con la generación previa.