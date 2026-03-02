Estrenos de Netflix en marzo 2026: lista completa por fecha

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Marzo llega con una cartelera ambiciosa en Netflix, con estrenos casi a diario que combinan eventos en vivo, regresos esperados, documentales de alto perfil, realities, producciones internacionales, anime, contenido infantil y transmisiones deportivas.

1 de marzo. Se transmiten en vivo Los Premios del Actor, presentados por Kristen Bell desde Los Ángeles, donde las estrellas del cine y la televisión iluminan el escenario en la 32.ª edición de la gala. Ese mismo día regresa La casa de muñecas de Gabby con más aventuras animadas: gatos lindos, manualidades divertidas y magia colorida acompañan a Gabby y a Pandy Patas en esta serie infantil.

2 de marzo. Llega el especial Bruce Bruce: I Ain’t Playin’, en el que el comediante, atrapado entre raíces de la vieja escuela y normas de la nueva, reflexiona sobre la familia, la fama y su particular definición del romance en su debut en Netflix.

3 de marzo. Se estrena Terapia para dos, reality en el que siete parejas salen de su zona de confort y se sientan frente a una terapeuta con el objetivo de abordar y resolver los conflictos de su relación.

4 de marzo. Debuta DOC, drama en el que un brillante médico sufre un ataque que borra doce años de recuerdos, obligándolo a reconstruir su pasado mientras enfrenta amores enredados y un escándalo por un nuevo medicamento. También llega Flow callejero 3, entrega final de la trilogía, donde los hermanos Traoré, en duelo y ante las consecuencias de sus actos, buscan una última oportunidad para forjar un nuevo camino.

5 de marzo. Se suma el documental Una amistad, un asesinato, en el que tres amigos rememoran una serie de crímenes que cambiaron sus vidas y perturbaron la calma de una zona rural de Dinamarca. Ese día también se estrena Vladimir, historia de una académica que se obsesiona con un apuesto colega nuevo, poniendo en riesgo su ya complicado matrimonio y su carrera.

6 de marzo. Llega Hola, clase, inspirada en una historia real sobre un profesor de física decidido a hacer accesible la educación de calidad a través de clases en línea. Se estrena además Peaky Blinders: El hombre inmortal – El pódcast, donde creadores e invitados, incluido Cillian Murphy, analizan la saga. También debutan la serie documental Los dinosaurios, que examina los 165 millones de años en que dominaron la Tierra; el documental El asesino de TikTok, que relata la lucha de una familia por esclarecer la desaparición de una mujer en España; la comedia romántica Un novio por suscripción, sobre una mujer agotada por el trabajo que recurre a un servicio de citas virtuales; la comedia Parque Lezama, donde dos extraños forjan una amistad improbable en un banco de parque; la cinta de acción Máquina de guerra, en la que un ingeniero de combate lidera a su unidad frente a una amenaza inimaginable; y el romance La luz que aún nos guía, sobre una pareja que se reencuentra tras una década de distanciamiento.

9 de marzo. Se estrena Sesame Street: Plaza Sésamo, nueva versión de la clásica serie infantil con los personajes y segmentos más queridos.

10 de marzo. Llega ONE PIECE, adaptación con actores reales del popular manga en la que el joven pirata Monkey D. Luffy y su tripulación emprenden la búsqueda de un tesoro legendario. También se suma el especial Derrick Stroup: Nostalgic, donde el comediante evoca los años noventa y la vida antes de internet.

11 de marzo. Debuta La edad del amor, reality de citas que desafía la idea de que la edad sea un obstáculo para encontrar pareja. Se estrena además Louis Theroux: Dentro de la machosfera, donde el documentalista investiga una red ultramasculina y sus controvertidos influencers, y El amor es ciego: El reencuentro, especial donde los participantes se reúnen tras las bodas para hablar de sus relaciones.

12 de marzo. Regresa Un lugar para soñar, sobre una enfermera que busca tranquilidad en un pequeño pueblo del norte de California y encuentra algo más. También vuelve El amor es ciego: Suecia y se estrena Un destino en Corea, drama sobre una mujer de India que se muda a Corea del Sur en busca de su sueño.

13 de marzo. Llegan Seducción fatal, historia de una profesora casada envuelta en un romance que deriva en tragedia; Esa noche, drama sobre una madre soltera involucrada en un homicidio; y Dinastía: Los Murdoch, documental sobre la batalla de los hijos de Rupert Murdoch por el control del imperio mediático familiar.

18 de marzo. Se estrena Furias, serie de acción ambientada en el inframundo criminal de París.

19 de marzo. Llega Academia Unicornio: Secretos por descubrir, donde Sophia y sus amigos buscan desterrar a Grimoria y Ravenzella.

20 de marzo. Se estrenan Horizontes Pokémon (Temporada 3): Esperanza ascendente, donde Liko y Rod investigan una misteriosa niebla rosa; la película Peaky Blinders: El hombre inmortal, en la que Tommy Shelby regresa a Birmingham ante una conspiración nazi; y el documental El origen de los Red Hot Chili Peppers: Nuestro hermano Hillel, que explora los años formativos de la banda.

21 de marzo. Se transmite en vivo BTS: El comeback en vivo, con el icónico grupo interpretando nuevas canciones y éxitos.

23 de marzo. Debuta Inside, reality de los Sidemen donde los creadores de contenido enfrentan desafíos para ganar un premio en efectivo.

24 de marzo. Llegan el especial Jeff Ross: Take A Banana For The Ride, grabado en Broadway, y Ni listos ni preparados: Texas, donde dos amigos viven una aventura improvisada.

25 de marzo. Se suman nuevas temporadas de Aprendiendo a vivir, sobre una estudiante enfrentando las consecuencias de un escándalo escolar, y Homicidio, serie documental sobre casos reales. Además, se transmite en vivo la Noche inaugural de la MLB: Yankees vs. Giants.

26 de marzo. Se estrenan Harry Hole, thriller sobre un detective que investiga asesinatos rituales en Oslo; Algo terrible está a punto de suceder, historia de terror ambientada en una boda; y La línea roja, sobre tres mujeres víctimas de una estafa que buscan vengarse.

31 de marzo. Cierran el mes el documental Al descubierto: La muerte y la vida de Lamar Odom, que repasa su ascenso en la NBA y su crisis personal, y el especial de comedia Aaron Chen: Funny Garden.