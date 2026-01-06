Loas Mavericks y Rockets jugarán partidos de pretemporada en China

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Como era de esperar, la NBA regresará a China la próxima temporada, con los Dallas Mavericks y los Houston Rockets disputando un par de partidos de pretemporada en octubre en Macao, el centro neurálgico del juego.

Los partidos, al igual que los de pretemporada de esta campaña entre los Brooklyn Nets y los Phoenix Suns, se jugarán en el Venetian Arena de Macao, propiedad de Sands Corp., una empresa operadora de casinos en la ciudad.

El presidente y director de operaciones de Sands, Patrick Dumont, es gobernador de los Mavericks, lo que convirtió a Dallas en una opción lógica para jugar en China.

Mavericks y Rockets viajarán a Macao, China en octubre para disputar dos partidos de pretemporada.

"No podría estar más orgulloso de que los Mavericks vengan a Macao y de que el equipo experimente la increíble hospitalidad que ofrecen las propiedades de Sands", declaró Dumont en un comunicado emitido por la NBA.

La popularidad de los Rockets en China se debe en gran parte a Yao Ming, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, ocho veces All-Star de la NBA y el mejor jugador chino de la historia, quien desarrolló toda su carrera en la NBA con los Rockets.

Desde que seleccionaron a Yao en el draft de 2002, los Rockets "han recibido un cariño abrumador de los apasionados aficionados al baloncesto de China y han creado recuerdos inolvidables jugando en el extranjero", afirmó Patrick Fertitta, gobernador suplente de Houston.

Será un gran escenario para ese país.