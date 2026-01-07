Avanza la construcción de la carretera Hato Mayor-El Puerto tras más de 20 años de espera

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

Marchan a buen ritmo, los trabajos de construcción de la carretera Hato Mayor- El Puerto, los cuales fueron reiniciados por el Ministerio de Obras Públicas, la cual beneficiará a varias comunidades cuyos habitantes expresan su alegría, ya que la ejecución de la obra es un hecho, luego de más de veinte años de haberse iniciado, lo que contribuirá al desarrollo de la zona.

Los trabajos de la importante vía están a cargo del Consorcio Carretera Hato Mayor –El Puerto. El ingeniero Wilmer Castro, encargado de la estructura de pavimento, dijo que iniciaron con la primera etapa colocando cal para estabilizar la subbase para darle un mejor comportamiento al material, debido a que los materiales de la cantera por sí sólo no tienen la resistencia requerida.

Indicó que en la segunda etapa se le está colocando la base con cemento para que la vía tenga mayor resistencia, ya que el material extraído de la mina no tenía las condiciones para que funcionara como base y, que luego de este proceso se procederá a su asfaltada.

De su lado el ingeniero Arturo Morla, supervisor de los contratistas, dijo que en ocasiones han tenido dificultades para la extracción del material de la mina ubicada en la comunidad El Mamón para conseguir el permiso de Medio Ambiente, por lo que han tenido algunos retrasos, pero que en la actualidad están trabajando duro para que la carretera sea de calidad y se termine lo más rápido posible.

Mientras que el ingeniero Elías Santana, viceministro de Infraestructura Vial, señaló que el Ministerio de Obras Públicas continúa con su compromiso de construcción de esa importante carretera y, de esa manera completar el circuito Hato Mayor – El Puerto, El Puerto – Bayaguana, Bayaguana – Autopista del Nordeste.

Dijo que ya la Autopista del Nordeste – Bayaguana está en etapa de terminación al igual que de la carretera Bayaguana – El Puerto, las cuales serán inauguradas en los próximos días. Indicó que además, trabajan en la calle principal del distrito municipal El Puerto la cual será terminada hasta el cruce del río Casuí y, que se trabaja de manera acelerada para la terminación de unos diez kilómetros desde Hato Mayor al Puerto.

El funcionario, sostuvo que están trabajando firme con el objetivo de que la vía sea finalizada en el segundo o tercer trimestre del próximo año, ya que esta carretera viene a significar el desarrollo para esas comunidades de la zona tanto de Hato Mayor como de El Puerto, Capote, Hoyoncito, Yerba Buena y otras que están próximo a la vía.

El Ingeniero Santana, entiende que el tránsito desde la parte Este del país hacia el Nordeste será mucho más fluido y el trayecto más corto y directo con carreteras en buenas condiciones, señalizadas y con un buen espacio de ancho respetando las normas de carreteras tanto nacionales como internacionales y, dijo espera que para el próximo año esta carretera sea terminada para el impulso del desarrollo de esas comunidades.