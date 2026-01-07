Crean piel sintética inspirada en pulpos que cambia color y textura de forma programable

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Redacción Ciencia, 7 ene (EFE).- La capacidad de animales como los pulpos para cambiar el aspecto de su piel ha inspirado la creación de una piel sintética que puede modificar a demanda la textura y el color. Una tecnología que podría tener aplicaciones futuras en el camuflaje o la robótica blanda.

El aspecto visual de las superficies está influenciado por su color y textura. Aunque la creación y el ajuste de los colores estructurales se ha logrado con nanoestructuras, crear superficies que puedan cambiar estas características de forma independiente, según se requiera, ha sido hasta ahora un reto.

Un estudio que publica Nature y encabezado por la Universidad de Standford (EE. UU.) presenta una piel sintética inspirada en la modulación dinámica de la piel de los cefalópodos, para lo que se desarrollaron películas poliméricas con texturas superficiales programables para cambiar de textura y color.

En su estado inicial, el material es plano y tiene un aspecto sencillo, pero cuando se expone al agua, se hincha y revela patrones y colores.

Los autores utilizaron haces de electrones para escribir patrones en la película y añadieron capas ópticas que crean efectos de color, unos cambios que se producen rápidamente (la mayoría tarda menos de 20 segundos) y el material puede cambiar cientos de veces sin perder rendimiento.

El color y la textura también pueden cambiarse de forma independiente, dependiendo de qué lado de la piel se exponga al líquido.

Aunque actualmente cada dispositivo solo puede mostrar un patrón, las versiones futuras podrían mostrar más, controlarse electrónicamente y fabricarse a mayor escala, sugieren los autores.

Esta tecnología, explica Nature, podría tener aplicaciones futuras en camuflaje, robótica blanda y tecnologías avanzadas de visualización. EFE