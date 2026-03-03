Jurickson Profar enfrenta una suspensión de 162 juegos por segunda prueba de drogas positiva

Publicado por AP Creado: Actualizado:

El jardinero de Atlanta, Jurickson Profar, enfrenta una suspensión de 162 juegos por parte de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) debido a un posible segundo resultado positivo en una prueba de drogas para mejorar el rendimiento, informó a The Associated Press el martes una persona familiarizada con el asunto.

La persona habló bajo condición de anonimato debido a que el proceso, reportado inicialmente por ESPN, estaba en curso.

Profar tiene la intención de solicitar a la asociación de jugadores que presente una queja para apelar cualquier medida disciplinaria ante el árbitro independiente del béisbol, Martin F. Scheinman, según informó una segunda persona familiarizada con el proceso, también bajo condición de anonimato, debido a que no se ha hecho ningún anuncio.

Dado que esta sería la segunda infracción de Profar, la apelación se presentaría después de que se anunciara la suspensión.

Profar, All-Star en 2024, fue suspendido por 80 juegos el pasado 31 de marzo tras dar positivo en una prueba de gonadotropina coriónica (hCG), una hormona que contribuye a la producción de testosterona. Entonces emitió un comunicado diciendo: “Nunca tomaría voluntariamente una sustancia prohibida, pero asumo toda la responsabilidad y acepto la decisión de MLB”.

Su agente, Dan Lozano, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Profar conectó jonrones al regresar de su suspensión el 2 de julio y terminó con un promedio de bateo de .245, 14 jonrones, 43 carreras impulsadas y un OPS de .787 en 80 juegos. Bateó para .280 en 2024, cuando estableció récords personales con 24 jonrones, 85 carreras impulsadas y un OPS de .839.

Profar informó al inicio de los entrenamientos de primavera que se sometió a una cirugía de hernia deportiva en noviembre, lo que requirió un tiempo de recuperación de seis semanas. Ha participado en cuatro juegos de entrenamiento de primavera este año, bateando de 3 de 10 con tres carreras impulsadas.

Nacido en Curazao, Profar tenía previsto jugar con la selección de Países Bajos en el Clásico Mundial de Béisbol.

Bajo la suspensión, no sería elegible para la postemporada.

Profar perdería su salario de 15 millones de dólares de este año como parte de un contrato de tres años y 42 millones de dólares hasta 2027. Perdió la mitad de su salario de 12 millones de dólares en 2025 debido a la suspensión inicial.