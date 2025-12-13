¡Logros históricos! La natación de República Dominicana se masifica

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

La disciplina de Natación en la República Dominicana consiguió un año 2025 cargado de un gran dinamismo en sus actividades y logros históricos para las modalidades acuáticas.

Quién así se expresó fue el doctor Radhamés Tavares, presidente de la Federación Dominicana de Natación, al brindar al HOY su balance de este año que casi concluye.

“Federación Dominicana de Deportes Acuáticos en este 2025 ha tenido un año de gran dinamismo y resultados históricos para los deportes acuáticos en la República Dominicana, destacándose por la masificación, el éxito organizativo y el alto rendimiento internacional”, aseguró.

Expuso que la Federación se posicionó como una de las delegaciones nacionales con mayor cantidad de atletas clasificados a eventos multidisciplinarios (13 en total: 7 en natación, 3 en clavados y 3 en aguas abiertas).

Dijo que entre los eventos nacionales e internacionales que atletas dominicanos participaron están:

• X Dominican Republic Open (Santiago, abril):

Ese evento marcó un hito con la participación de 450 nadadores, incluyendo 200 atletas extranjeros de 12 países, consolidando a Santiago como una sede de nivel internacional. • Campeonato Nacional de Piscina Corta (25m) se celebrará en los próximos días de este mes de diciembre para cerrar el año grande.

Logros Internacionales y Ciclo Olímpico

Campeonatos Panamericanos de Deportes Acuáticos (Medellín, mayo): o Natación Carreras: se lograron 5 medallas de Oro, 4 de Plata y 6 de Bronce. Clavados: 4.º lugar en plataforma. Natación Artística:

• Campeonatos Mundiales (julio): Participación histórica con una delegación robusta de 4 nadadores, 3 atletas de aguas abiertas y 4 clavadistas.

• Mundial Juvenil (Otopeni, Rumania): Se alcanzó una semifinal en natación carreras, evidenciando el crecimiento de los juveniles. 3. Educación y Tecnificación (Diciembre)

También la capacitación técnica.