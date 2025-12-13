Viaje a las entrañas de la alta tasa de divorcios en el país

Publicado por Nelson Marrero Creado: Actualizado:

Tras el etiquetado de "mutuo consentimiento" e "incompatibilidad de caracteres" está el legítimo derecho a la privacidad de los cónyuges que marchan hacia la separación definitiva de sus vidas quedando a cargo de investigadores sociales entrar en materia sin individualizar casos sobre las contradicciones, maltratos y desviaciones de conductas más comunes cuando no se logra que las relaciones conyugales sean asociaciones perdurables entre seres que habrían llegado a estos desenlaces después de sentirse dispuestos a pasar juntos el resto de sus vidas; o jurado ante algún ministro oficiante que solo la muerte podía poner fin a los vínculos asumidos.

Existencias en común que han pasado a inclinarse más a la ruptura como indican estadísticas del pasado año cuando concluyeron ante cortes 59 de cada 100 concertaciones matrimoniales en el país después de que en 2021 y 2022 los picos comenzaron a sobrepasar el 50% de los casamientos según el Observatorio del Sistema Nacional del Registro Civil. Para esas fechas, tras dos décadas de jueces civiles sacerdotes y ministros protestantes estar formalizando bodas, el balance llegó a ser de 922,370 uniones legales y 424,390 divorcios.

La alta tasa de divorcios ha causado preocupación en los cleros y en analistas por el impacto que causan en los descendientes y por las fragilidades que se expresan en familias derivadas de la formulación de votos antes sacerdotes y jueces civiles. Se coincide en señalar algunos factores que se entiende que generan rompimientos: inmadurez en contrayentes, la falta de preparación en sentido general para el matrimonio, los cambios culturales que inmigran desde otras sociedades en las que la soltería predomina como estilo de vida disminuyendo la multiplicación de la especie y la transmisión de valores.

Los eufemismos que niegan detalles sobre los naufragios matrimoniales enmascaran adulterios, sevicias (trato cruel) e injurias graves, alcoholismo, drogadicción y abandono del hogar, también violencia doméstica que suelen incluir violaciones sexuales a las esposas resistidas a cohabitar con cónyuges maltratadores acostumbrados a llegar a la casa a deshoras y en estado de embriaguez; creyéndose con derechos adquiridos y absolutos a tener sexo contra la voluntad de sus parejas.

PRESIÓN SOCIAL

Contra la permanencia de la comunidad conyugal en el país obran vertiginosos cambios de roles de género por emerger (por ejemplo) un impactante protagonismo social y laboral de la mujer, una valoración excesiva y egoísta de la realización personal, vivir bajo las presiones económicas que intensifican la reciprocidad de culparse por insuficiencias de dinero, la falta de comunicación y la infidelidad cuando es demostrable y persistente; no de simples y perdonables affaires.

Algunos especialistas sostienen que los divorcios han sido incentivados en el país por esquemas legales que los facilitan más que antes en el seno de una colectividad que a juicio del sociólogo Cándido Mercedes es parte de un mundo que transforma el modelo tradicional de matrimonio. Se considera evidente que el aumento del trabajo femenino fuera del hogar y la mayor conciencia de los derechos de la mujer "han alterado la dinámica tradicional de pareja generando tensiones".

Desde la sociología se entiende que la sociedad dominicana ha evolucionado aceptando más el divorcio y disminuyendo su encasillado con estigma. "El matrimonio tradicional ya no se ajusta a la realidad de una sociedad en constante cambio" afirmó el cientista Mercedes. En los análisis se señala entre las causas de divorcio el que: "la modernización, la tecnología y los cambios en las formas de relacionarse afectan la estabilidad de los matrimonios que ya no se ven como vínculos inquebrantables".

FUNCIÓN SOCIAL

La organización no gubernamental Profamilia logra notable presencia asistencial en la sociedad dominicana y entre sus roles más destacados está ofrecer un apoyo fundamental a las personas situadas en procesos de separación tras sufrir violencia proporcionando herramientas legales y emocionales para proteger a las partes y ayudarlas a avanzar hacia una vida más segura.

Dispone para quienes estén en ese trance de un espacio confidencial de apoyo y de un equipo multidisciplinario para guiar a las parejas, especialmente a las mujeres, en la defensa de sus derechos y en el acceso a refugios si es necesario "actuando como una puerta de salida para romper el ciclo de violencia" que puedan estar viviendo.

La consigna de Profamilia es alinearse en la promoción de una vida libre de violencia brindando servicios tras detectarse actos de agresión de género en las relaciones conyugales y actuar de manera importante cuando en el desarrollo de un conflicto matrimonial surge la idea de dirigirse hacia un divorcio en un contexto difícil.

Contra la violencia intrafamiliar conectada con los conflictos que derivan hacia el divorcio Profamilia emplea personal especializado para acompañar psicológicamente a las mujeres facilitando un abordaje completo de los problemas interpersonales a quienes viven una situación de violencia que incluya amenazas y acoso.