Manatíes y Linieros en apertura hoy del torneo de la LNBp

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Los Manatíes de Montecristi y los Linieros de Valverde chocarán hoy en la apertura de la 4ta edición del Torneo de la Liga Nacional de Béisbol (LNBp), en el estadio municipal “ Pucho Marrero”.

El encuentro está programado para iniciar a las 10:00 de la mañana y para el mismo se espera la asistencia de los alcaldes de los distintos municipios y distritos municipales de la provincia Valverde de Mao, así como representantes de Montecristi.

La información al respeto fue ofrecidas por el licenciado Zacarías Alfonso Peñá Melo, presidente de la entidad organizadora, quien dijo que reina un gran entusiasmo entre la fanaticada maeña por el gran talento exhibirá ambos equipos.

Recordó que en el evento magno también verán acción los Constituyentes de San Cristóbal y Los Reyes de La Capital.

“Hoy si inicia la liga de la segunda oportunidad, por lo que hay alegrías entre los peloteros”, dijo. Adelantó que el partido entre San Cristóbal y La Capital fue pospuesto por la lluvias.

Peña Melo aprovechó para agradecer el respaldo del Deportes y Recreación (MIDEREC), Ministerio de Turismo, Farmacias GBC; Cámaras de Diputados, EGEHID, entre otros.