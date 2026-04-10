Monegro y Celado instan a la prensa apoyar los Juegos

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El presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos (ACD), Américo Celado, junto al titular del Comité Organizador de los Juegos Santo Domingo 2026, José P. Monegro, instaron a la prensa dominicana a asumir el compromiso de respaldar los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán este verano.

El llamado a los periodistas se realizó durante un almuerzo celebrado la tarde de este jueves en uno de los salones del Hotel Sheraton.

Celado aprovechó el encuentro —que también forma parte de las actividades aniversarias de la ACD— para exhortar a los cronistas deportivos a integrarse activamente al evento regional.

“Como gremio, nos comprometemos a respaldar al Comité de Santo Domingo 2026. Les ofrecemos nuestra mano amiga y, colegas, siéntanse parte de esta historia que nos pertenece a todos”, expresó Celado durante su discurso.

Resaltó la relevancia histórica de estos juegos para la República Dominicana y subrayó los beneficios que generarán los trabajos de remozamiento y reconstrucción de las instalaciones deportivas.

“El gran beneficiario de estos juegos es el deporte: los atletas y todos aquellos comprometidos con que el país quede bien como sede”, añadió.

De su lado, Monegro explicó los avances en la organización del evento, destacando el trabajo que se realiza en el área de infraestructura en conjunto con el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones. Asimismo, ofreció detalles sobre el recorrido del fuego centroamericano, que partirá este sábado desde México y será recibido por una comisión dominicana. “Los Juegos avanzan conforme a lo planificado. Asumí este compromiso con la responsabilidad con la que ejerzo mi profesión”, dijo.