Marichal, Pedro y David apoyaron RD en clásico

Publicado por Hector Gomez Creado: Actualizado:

Conformar una selección en cualquier deporte conlleva un trabajo en equipo, máxime si se trata de superestrellas que representan lo mejor del talento disponible en un deporte tan demandante como el béisbol de las Grandes Ligas.

Es, en ese contexto, que la presencia y el apoyo firme y decisivo de figuras como Juan Marichal, Pedro Martínez, David Ortiz y Adrian Beltré han sido claves, integrando un comité asesor y de apoyo moral, actuando como mentores y asesores del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol.

El rol que han desempeñado estas icónicas figuras ha trascendido el desempeño deportivo como tal.

Juan Marichal

El primer dominicano inducido al Salón de la Fama de Cooperstown, Juan Marichal, ha jugado un rol clave en lo que respecta a motivar a los jugadores para que traten de dar el máximo de su potencial.

"Yo hubiera pagado para que me llevaran", sostuvo.

Pedro Martínez

Nuestro segundo dominicano en ser exaltado al Nicho de los Inmortales de Cooperstown, Pedro Martínez, se ha convertido en una especie de líder espiritual del equipo, orando antes y después de los partidos y, al mismo tiempo, poniendo de manifiesto su madurez y experiencia para impactar emocionalmente a los jugadores.

David Ortiz

Ortiz, al igual que Juan Marichal y Pedro Martínez, es un motivador por excelencia y una figura clave para los jugadores de posición en lo relativo a cómo mantener la calma en momentos claves.