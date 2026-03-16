República Dominicana queda fuera de la final del Clásico Mundial tras caer 2-1 ante Estados Unidos

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El equipo de República Dominicana se despidió del Clásico Mundial de Béisbol 2026 al ser derrotada por Estados Unidos con marcador de 2-1, en un partido cargado de tensión y emociones.

El conjunto quisqueyano, que había llegado invicto hasta la semifinal, luchó con intensidad pero no logró revertir la ventaja estadounidense, quedándose a las puertas de la serie final