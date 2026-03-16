Con la victoria en los labios
República Dominicana queda fuera de la final del Clásico Mundial tras caer 2-1 ante Estados Unidos
El conjunto quisqueyano, que había llegado invicto hasta la semifinal
El equipo de República Dominicana se despidió del Clásico Mundial de Béisbol 2026 al ser derrotada por Estados Unidos con marcador de 2-1, en un partido cargado de tensión y emociones.
El conjunto quisqueyano, que había llegado invicto hasta la semifinal, luchó con intensidad pero no logró revertir la ventaja estadounidense, quedándose a las puertas de la serie final
Béisbol
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