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Con la victoria en los labios

República Dominicana queda fuera de la final del Clásico Mundial tras caer 2-1 ante Estados Unidos

El conjunto quisqueyano, que había llegado invicto hasta la semifinal

El conjunto quisqueyano, que había llegado invicto hasta la semifinal

El conjunto quisqueyano, que había llegado invicto hasta la semifinal

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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El equipo de República Dominicana se despidió del Clásico Mundial de Béisbol 2026 al ser derrotada por Estados Unidos con marcador de 2-1, en un partido cargado de tensión y emociones.

El conjunto quisqueyano, que había llegado invicto hasta la semifinal, luchó con intensidad pero no logró revertir la ventaja estadounidense, quedándose a las puertas de la serie final

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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