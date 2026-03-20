Marichal soportó racismo para cumplirle a su madre

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

La leyenda Juan Marichal, quien desde un juvenil pensaba llegar a las grandes ligas y en su primer viaje a los entrenamientos en Miami, en la sucursal de los Gigantes de San Francisco, fue víctima del racismo y discriminación contra las personas de color , al llegar el primer día sintió la presión por el color y latino, tomó la firme decisión de seguir adelante y echar a un lado los vejámes que sufría, al salir al terreno se dijo " le prometí a mi madre que iba a triunfar en las mayores". Esta promesa a su madre al despedirla en su lar Laguna Verde, Montecristi, le dio fuerza como hijo y jugador, para cumplirle y sentirse satisfecho con su progenitora, pues le llevó la alegría, a ella, sus vecinos y el pueblo dominicano.

Marichal, al conversar con redactores de Hoy, dijo que su decisión debe ser imitada por los jóvenes que quieren triunfar en la vida. Su madre doña Natividad, expresaba su alegría al ver a su hijo convertirse en una super estrella, convirtiéndose en el primer dominicano en llegar a Cooperstown, lugar reservados para los mejores." Me siento muy orgulloso por los consejos que recibí de mi madre una mujer trabajadora del campo", dijo.

El inmortal de las Grandes Ligas, en su juventud se encargaba del cuidado y arriar los caballos, ademàs los chivos. Los fines de semanas, lo dedicaba a los entrenamientos del bèisbol. Marichal debutó espectacularmente en las Grandes Ligas el 19 de julio de 1960 con los Gigantes de San Francisco, lanzando un partido completo de un solo hit y ponchando a 12 bateadores en su primer juego. Conocido como el "Dandy Dominicano", su inicio marcó el comienzo de una carrera ilustre de 16 temporadas y lo convirtió en una figura pionera para los latinoamericanos.

Juan Marichal pitcher Dominicano. Fuente Externa 17/03/26

Se consolidó rápidamente en la rotación de los Gigantes, destacando por su icónica pierna alta al lanzar. Nuestro inmortal de Cooperstown, es el abridor con más juegos inaugurales iniciados, con 10. Todos para los Gigantes de San Francisco entre 1962 y 1973. Siendo este total de aperturas inaugurales el récord aún vigente para un lanzador de la franquicia.

Primeros Años: En 1963, lanzó un juego sin hits ni carreras contra los Houston Colt .45s, consolidándose como uno de los mejores lanzadores de la liga.

Legado: Fue el primer dominicano en ser exaltado al Salón de la Fama en 1983, tras una carrera destacada principalmente en los años 60. Marichal terminó su carrera con 243 victorias, 2,303 ponches y una efectividad de 2.89.

También lideró la liga dos veces en juegos completos, blanqueadas, entradas y WHIP (bases por bolas y hits por entrada lanzada.

Y aunque los récords se establecen y se rompen, es por eso que los 244 partidos que completó “El Monstruo de Laguna Verde”, como se llamó al exlanzador Juan Marichal, permanecerán “intocables” entre los pitchers dominicanos. Nacido en Laguna Verde el 20 de octubre del 1937. Ramfis Trujillo, hijo del dictador Rafael Leónidas Trujillo, quedó anonadado con las habilidades de Marichal luego de verlo ganar un partido, lo invitò a formar parte de la FAD.