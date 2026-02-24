Marichal se une llamado ASIBERD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ex lanzador de Grandes Ligas, Juan Marichal, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Estado Unidos, se unió al llamado de la Asociación de Scouts Independientes de Béisbol (ASIBERD) que busca la Major League Baseball se interesen por las firmas de jugadores de 17 en adelante. “Veo correcto que se firmen peloteros como en tiempos atrás, pero sobre todo los scouts se mueven a nivel de los campos, ciudades y bateyes”, afirmó Marichal.

Recordó que en su tiempo fueron muchos los jugadores que firmaron con edades de 17 años en adelante, y la parte de ellos lograron jugar en el béisbol organizado.

En tal sentido, mencionó los nombres de Robinson Canó, Vladimir Guerrero, Miguel Tejada, Nelson Cruz y Tony Cabeza-Fernández, quienes fueron verdaderas luminarias en las Grandes Ligas.

De su lado, Esteban Pérez, presidente de la Asociación de Scouts Independientes (ASIBERD), valoró las declaraciones de Marichal como algo real.

“Don Juan tiene toda la razón, ya que son muchos los peloteros de 17 años y más edad que aún tienen el talento para firmar y llegar a las Mayores”, dijo.

Asistieron Rodolfo Méndez, Rafael Suero, Gerónimo Rombley, Máximo Grullón, Melvin Rodríguez y Daniel Santana.