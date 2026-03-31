Miderec retoma campamentos de Semana Santa

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

Con el objetivo de llevar sana recreación y esparcimiento a ciento de la población en esta Semana Santa 2026, el Ministerio de Deportes anunció a partir de este jueves santo y hastea el próximo domingo, los campamentos recreativos de Semana Santa, una iniciativa que será desarrollada en 18 provincias del país y que marca el rescate de estos espacios tras años de ausencia en el calendario nacional.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, reunió a autoridades civiles, militares y deportivas, así como a representantes de la prensa, en un acto en el que se ofrecieron los detalles de la jornada, que busca promover la recreación sana durante el asueto.

“Simplemente queremos, con este lanzamiento de los campamentos de Semana Santa 2026, seguir poniendo en el radar el deporte en la República Dominicana”, dijo Cruz. Los Campamentos se iniciaron en la Semana Santa de 2005.

Acotó que busca brindar opciones seguras a la ciudadanía durante el feriado. “Que donde quiera que usted esté, en uno de estos puntos donde estemos accionando, tenga la oportunidad de recrearse sanamente”, indicó.

Cruz enfatizó, además, el enfoque preventivo y social de la iniciativa.

Entre las localidades figuran Jarabacoa, la Vega, en el Distrito Nacional, La Ciénaga y Capotillo y en la provincia Santo Domingo, Boca Chica —“que siempre ha sido nuestro campamento principal”, dijo Teruel—, el Parque del Este y Pedro Brand. En Pedernales (malecón), Barahona (Playa Paraíso), Monte Plata (Playa Comatillo), El Seibo (Miches), San Cristóbal y Moca, entre otros.