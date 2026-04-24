Albert Pujols llega a las Estrellas Orientales como presidente de operaciones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las Estrellas Orientales anunciaron la designación del legendario exjugador Albert Pujols como su nuevo presidente de operaciones de béisbol, en un movimiento que se espera fortalezca la estructura del equipo de cara a la próxima temporada de la Lidom 2026-2027.

"¡La Máquina ya está al mando! Albert Pujols asume como nuestro nuevo Presidente de Operaciones de Béisbol, trayendo consigo toda la experiencia de una carrera histórica en MLB", escribió el equipo con sede en San Pedro de Macorís en Instagram.

Pujols se estrenará en las tareas como líder del departamento de operaciones de béisbol de un club, después de haberse iniciado como mánager, primero de los Leones del Escogido, equipo al cual condujo a ganar el campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana en la temporada 2024-2025; y luego al frente del equipo dominicano que participó en el Clásico Mundial de Béisbol, en marzo pasado.

El presidente de las Estrellas, Ing. Miguel Feris, reiteró la importancia que para las Estrellas tiene contar con los servicios de Pujols, de quien al momento de anunciar que se unía al equipo señaló que “tener a nuestra disposición la sabiduría adquirida por la experiencia acumulada en una de las más ilustres carreras en la historia de las Grandes Ligas es una adición de incalculable valor para nuestra organización”.

Pujols tuvo una brillante carrera de 22 temporadas en las Grandes Ligas, con los Cardenales de San Luis y los Angelinos de Los Ángeles; en la cual disparó 703 jonrones de por vida (cuarto de todos los tiempos) y remolcó 2,218 carreras (segundo de la historia), mientras bateaba para .296, gracias a 3,384 imparables (décimo de todas las épocas).

Un ganador del premio Novato del Año (2001) y tres veces del premio Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, el 11 veces convocado al Juego de Estrellas se retiró como jugador en 2022, por lo cual, por sus registros, solo espera cumplir los 5 años reglamentarios de retiro para ingresar a la boleta de elección para el Salón de la Fama de Cooperstown; una elección respecto a la cual se espera que ocurra en su primera oportunidad en la mencionada boleta.

Después de colgar los “spikes”, Pujols ha servido como asesor especial de los Angelinos de Los Ángeles, una herencia del que en su momento (2012) fuera uno de los más grandes contratos de la historia.