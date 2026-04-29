Monegro: “Hay 25 rutas de 500 autobuses para Juegos”

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

Ya entrando en la recta final del montaje de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que se inaugurarán el 24 de julio, el Comité Organizador ha venido sosteniendo reuniones con la Operadora de Servicios de Autobuses (OMSA) con el objetivo de seguir coordinando el area de transporte.

El presidente del Comité de los Juegos, el periodista José P. Monegro, proclamó: “Si han diseñado 25 rutas. Hay disponible unos 500 autobuses del TRAE. El transporte lo dirige Oneximo González y su equipo.

Expuso que sostuvo también una reunión con el Gabinete de transporte que dirige Deligne sección, con la participación de Oneximo, el director de la Digesett y el del Intrant.

José Monegro y el director de la OMSA reunidos

Narró que tanto la OMNSA como el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), vienen elaborando todo lo concerciente a las rutas y frecuencias de los autobuses que darán el servicio a los más de 6,225 atletas de los 37 países que vendrán a los Juegos. La OMSA y TRAE tendrán a su cargo la transportación de los atletas, técnicos, entrenadores, federados y jueces que participarán del certamen deportivo.

La dirección de todo el sistema de transporte estará bajo la responsabilidad de Onéximo González, quien dijo que el Ministerio de Educación cedió los buses del TRAE, con la autorización del presidente de la República, Luis Abinader, porque durante la celebración de los Juegosl las escuelas estarán de vacaciones.