Aniversario de la muerte de Kobe Bryant y su hija: ¿Cómo está ahora su familia?

El pasado 26 de enero se cumplieron seis años del fallecimiento de la estrella de la NBA Kobe Bryant y de su hija Gianna, de 13 años, quienes perdieron la vida en un accidente de helicóptero que conmocionó al mundo del deporte.

A seis años de la tragedia, la familia del exjugador continúa honrando su legado. Su esposa, Vanessa Bryant, participó recientemente en la firma del libro Mamba & Mambacita Forever, mientras que sus hijas Natalia, Bianka y Capri han crecido ante los ojos del público.

Natalia, quien tenía 17 años cuando ocurrió el accidente, hoy tiene 23 y se ha consolidado como modelo profesional. En una publicación dedicada a su hija, Vanessa escribió: “Te amamos siempre y para siempre. Mamá, papá, Gigi, BB y Koko”, recordándole que su padre y su hermana permanecen siempre presentes.

Familia de Kobe

Bianka, de nueve años, y Capri Kobe, de siete, suelen aparecer junto a su madre en redes sociales, compartiendo momentos familiares y mostrando una unión que ha sido clave para sobrellevar la pérdida.

Kobe Bryant, de 41 años, su hija Gianna y otros pasajeros fallecieron el 26 de enero de 2020, cuando el helicóptero en el que viajaban se estrelló contra una ladera en Calabasas, California, en medio de una densa niebla.

La trágica muerte del exjugador provocó una ola de homenajes alrededor del mundo. En Los Ángeles, artistas urbanos plasmaron murales en su honor, mientras que en el deporte, la temporada 2020 de la NBA estuvo marcada por la emoción. Ese año, LeBron James lideró a los Lakers a conquistar su primer campeonato en una década, en un título dedicado a la memoria de Bryant.