Las fotos que enternecieron las redes: Vail, la hija de Amelia Vega y Al Horford

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La ex Miss Universo 2003, Amelia Vega, enterneció las redes sociales la noche de este martes al compartir varias fotografías de su sexta hija junto al baloncestista de la NBA Al Horford. La pequeña, Vail Horford Vega, cumplió dos meses de vida el pasado lunes.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo y cantante acompañó las imágenes con un emotivo mensaje dedicado a su hija.

“Hace dos meses, ayer, llegaste a nuestras vidas a llenarlas de algo que no sabíamos cuánto necesitábamos. Mi alma te anhelaba y no sabía qué tanto. Aún más amor e ilusión has traído a nuestras vidas”, escribió.

Vail Horford Vega

En otra parte del mensaje, Vega expresó:

“Mi chiquita, qué feliz me haces. Te amo con todo mi corazón. Dios te bendiga siempre”.

Vail nació el 26 de noviembre de 2025, convirtiéndose en la sexta hija de la pareja, que ha formado una sólida familia a lo largo de los años. Junto a ella, Amelia Vega y Al Horford son padres de Ean, Alia, Ava, Nova y Mila.

Foto de archivo de Amelia Vega emparazada

Amelia Vega es, hasta la fecha, la única dominicana en obtener la corona de Miss Universo, logro alcanzado en 2003.