Curry, vigésimo jugador en anotar 26.396 puntos en NBA

El base Stephen Curry, de Golden State Warriors, se convirtió en el vigésimo jugador en la historia de la NBA en anotar 26.396 puntos.

El hecho se produjo en la victoria de los Warriors 111-85 sobre los Minnesota Timberwolves.

Con su gran actuación en el partido de 26 puntos, Curry superó a John Havlicek (26,395) en la lista de todos los tiempos de puntos anotados.

La próxima víctima de base será el alero Paul Pierce, quien en su gloriosa carrera anotó 26,397.

Luego, un poco más distante, irá tras la marca del pívot Tim Duncan, quien concluyó su estadía en la NBA con 26,496 puntos.

La proeza tendría algo especial, y es que serían una especie especial de jugadores que solo han jugado con una franquicia en la NBA.

En el caso de Duncan jugó desde el 1997 al 2016 (19 años), todas con la franquicia de San Antonio Spurs, logrando cinco campeonato, dos premios de Jugador Más Valioso en serie regular, así como tres veces Más Valioso en Finales y 15 apariciones en el Juego de Estrellas.

De su lado, Curry suma 17 temporadas consecutivas en la liga, todas ellas dedicadas a la franquicia de la Bahía, consolidándose como una leyenda del equipo. Ha ganado 4 campeonatos, 2 veces MVP de la temporada y líder histórico en triples.