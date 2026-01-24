Nikola Jokic en busca de su cuarto título de JMV

Publicado por Jeffrey Nolasco Creado: Actualizado:

Pese a una lesión que lo ha mantenido fuera de acción desde el 31 de diciembre, Nikola Jokic, de Denver Nuggets, se mantiene como un sólido candidato al premio de Jugador Más Valioso en la NBA.

Y no es para menos, ya que a pesar de su larga inactividad, el pívot serbio sigue exhibiendo estadísticas sorprendentes que lo ubican entre los jugadores más determinante dentro del tabloncillo.

Evidencia es su promedio de puntos de 29.6, el quinto mejor de la liga, además de liderar la liga en asistencia con 11.0 por partido y rebotes con 12.2, superando en ese renglón al dominicano Karl-Anthony Towns, de Nueva York Knicks, quien suma 11.5 por encuentro.

Además de encabezar la NBA en triple- dobles con 16 y ocupar el segundo puesto en doble-doble con 28 detrás de Jalen Johnson, de los Halcones de Atlanta, y el dominicano Karl-Anthony Towns. Ambos con 29.

Pero su gran actuación no termina ahí, ya que también ostenta el mejor porcentaje de tiros de campo de la liga con un 43.3 por ciento, el cual lidera la liga colectivamente su equipo de Denver Nuggets con un 49.9 %, el cual ostenta el tercer lugar con 30-15.

Aunque para alcanzarlo tendrá que vencer a Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma Thunder City, quien una vez más está teniendo un gran año. Aunque con números por debajo a los Jokic, el base ha podido mantenerse saludable para ayudar a su equipo a ocupar el primer puesto en su Conferencia Oeste con récord de 37-8, el mejor de la liga.

Alexander presenta average de en la actual campaña de 3.20 puntos por juego, detrás de Luka Doncic, de los Angeles Lakers, quien lidera a la liga con promedio de 33.4. Además de 4.4 rebotes y 6. Asistencias.

Otros con números sobresalientes para el premio son Luka Doncic de Los Angeles Lakers, Cade Cunningham de Detroit Pistons; Jaylen Brown, de Boston Celtics; Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves; Tyrese Maxey, Sixers de Filadelfia; Jalen Brunson, Nueva York Kinicks; Donovan Mitchell, Cleveland Cavaliers, y Kawhi Leonard, Angeles Clippers, entre otros.