Por mala racha del equipo
Experto NBA no descarta Knicks traspasen a Towns
Tiene contrato hasta 2027-28 y gana 53,1 millones de dólares este año con 21 puntos, 11,6 rebotes y un 46,7 % acierto de tiros campo.
Las conversaciones sobre traspasos de los New York Knicks están cobrando fuerza tras la reciente mala racha del equipo, y un jugador sigue siendo mencionado.
Karl-Anthony Towns está en el centro de los rumores de traspaso, ya que él y el entrenador Mike Brown han tenido dificultades para ponerse de acuerdo esta temporada.
James Edwards III, de The Athletic, informó el miércoles que un traspaso de Towns es poco probable, pero no se puede descartar.
“Mientras Nueva York sigue en caída libre, y sigo hablando con gente de la liga, no me sorprendería que traspasaran a Karl-Anthony Towns”, dijo Edwards. “No apostaría por ello, pero es algo que estoy monitoreando”.
Towns tiene contrato hasta la temporada 2027-28 y está ganando 53,1 millones de dólares esta temporada.
Promedia 21 puntos, 11,6 rebotes y un 46,7% de acierto en tiros de campo.
Esta es su segunda temporada con los Knicks tras ser adquirido de los Minnesota Timberwolves la temporada pasada.
Edwards afirmó que los aficionados de los Knicks no deberían esperar un gran retorno por Towns debido a su costoso contrato.
