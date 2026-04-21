Evaluación docente en RD: qué pasó con la convocatoria prevista para hoy

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La Comisión Nacional Rectora y Ejecutiva de la Evaluación de Desempeño Docente informó que la convocatoria prevista para hoy queda sin efecto para los docentes del nivel Secundario, coordinadores pedagógicos y orientadores, para realizar ajustes y mejoras en el proceso que desarrolla la quinta etapa de la jornada evaluativa.

La decisión tomada por consenso entre la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (ANPROTED), responde a la importancia de realizar ajustes y labores de mantenimiento en la plataforma tecnológica que soporta esta fase evaluativa, con el propósito de garantizar mayor eficiencia, estabilidad y confiabilidad en su aplicación.

En ese sentido, la comisión precisó que los docentes del nivel Secundario, especialmente del primer ciclo del área académica, así como coordinadores pedagógicos, orientadores y subdirectores convocados, no deberán presentarse hasta tanto sean notificados con las nuevas fechas de aplicación.

Explicó que las nuevas fechas serán informadas oportunamente a través de los canales correspondientes, por lo que se exhorta a los participantes a mantenerse atentos a dichas comunicaciones.

Asimismo, señaló que continúa desarrollándose una revisión técnica integral del proceso, a fin de fortalecer las etapas subsiguientes y asegurar condiciones adecuadas para todos los actores involucrados.

La Evaluación del Desempeño Docente (EDD) es un proceso sistemático que busca valorar el ejercicio profesional del magisterio, identificar fortalezas y áreas de mejora, y orientar políticas de formación continua.

La Comisión Nacional Rectora reiteró su compromiso con la implementación efectiva de la Evaluación de Desempeño Docente, como herramienta clave para el fortalecimiento del sistema educativo nacional.