¡Karol G vuelve a República Dominicana! Esto es lo que se sabe

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La cantante colombiana Karol G anunció que emprenderá una nueva gira de conciertos con motivo de su más reciente producción, ‘Tropicoqueta’, tras hacer historia en Coachella al convertirse en la primera mujer latina en encabezar el cartel de uno de los festivales de música más importantes del mundo.

Al finalizar su actuación el domingo por la noche en el escenario principal de Coachella, en California, la artista proyectó en las pantallas gigantes un mensaje que desató la euforia entre los miles de asistentes: «Nos vamos de tour».

Ella se presentará en Santo Domingo el 19 de febrero del 2027 en el Estadio Olimpico.

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Coachella impulsa la nueva gira de Karol G



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Su actuación, que sirvió como cierre de los dos fines de semana del festival, convirtió a Coachella en una vitrina de la música latina, con invitados como Peso Pluma, Becky G, J Balvin y Ryan Castro, entre otros.

La segunda semana del festival también destacó por otras apariciones sorpresa. Entre ellas, el encuentro de Madonna y Sabrina Carpenter, que interpretaron juntas ‘Vogue’ y ‘Like a Prayer’.

Asimismo, la californiana Billie Eilish acompañó a Justin Bieber, mientras que Lisa, integrante de la banda surcoreana Blackpink, sorprendió al unirse al productor Anyma para interpretar ‘Bad Angel’.

(Con información de EFE)