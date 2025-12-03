Seth Curry firma con los Warriors: ¿Qué le puede aportar al equipo?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los Golden State Warriors han firmado oficialmente al base Seth Curry para el resto de la temporada 2025-26, anunció el equipo el lunes.

Curry pasó el campamento de entrenamiento con los Warriors antes de ser liberado el 18 de octubre. El veterano de 11 años en la NBA promedia en su carrera 10.0 puntos, 2.0 rebotes y 1.9 asistencias en 22.5 minutos por partido.

Jugó 68 partidos con Charlotte la temporada pasada y lideró la NBA en porcentaje de triples con un 45.6%.

El movimiento reúne al base de 35 años con su hermano mayor, el 11 veces All-Star Stephen Curry, ya que ambos se convierten en compañeros de equipo de la NBA por primera vez.

Los Warriors esperan contar con Stephen, quien no viajará con el equipo en su próxima gira de tres partidos, para el partido del 12 de diciembre contra los Minnesota Timberwolves.

Si bien su ausencia deja un enorme vacío en la alineación titular que nadie puede llenar, Golden State sabe que Seth es más que capaz de replicar parte de lo que su hermano mayor puede hacer en la cancha.