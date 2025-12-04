Con la medicación del obispo ADP levanta paralización de la docencia en SPM

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

Luego de la medicación del obispo monseñor Santiago Rodríguez, los Distritos Educativos 05-01 y 05-02, lograron acuerdos con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), para el levantamiento de la paralización parcial de la docencia, ya que desde el inicio del año escolar los centros educativos de San Pedro de Macorís impartían la clase con el tiempo reducido, en protesta por las malas condiciones de varios planteles.

En la plenaria denominada “Mesa del Diálogo por la Educación de San Pedro de Macorís”, que se desarrolló este miércoles en el salón principal del Museo de los Peloteros Macorisanos, el obispo Rodríguez hizo propuestas de solución al problema, las cuales fueron apoyadas por el gremio magisterial y aprobadas sin ningún tipo de objeción por parte de los representantes de las entidades presentes, donde de manera mayoritaria votaron a su favor.

La actividad contó con la participación de la junta regional y distrital, la APMAE, iglesias evangélicas y católicas, Policía Escolar, la Gobernación Provincial, regidores y representantes de la sociedad civil.

El director de la Regional 05 de Educación, Franklin Villanueva, luego de los acuerdos arribados, ponderó la actitud abierta y colaborativa entre ambas partes a través del diálogo en favor de nuestros estudiantes.

El encuentro se realizó en un ambiente de respeto y armonía entre las partes, quienes expusieron su punto de vista de las situaciones señaladas para solucionar el impase del acortamiento del horario de clase.

También participaron del encuentro las directoras de los distritos 01 y 02, Aurora Rosado y Nairobi de la Rosa, la presidenta municipal de la ADP Cruz María Santana, el presidente de la Junta Regional Aneury Guerrero, el presidente de los Federados a nivel nacional, Jaime Tolentino, Juana Carty en representación de la Asonadide y Manuel Esterlíng en representación de la gobernadora provincial Yovanis Baltazar.