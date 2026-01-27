Sindicato de jugadores NBA lanza una dura advertencia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La NBA ha dejado de lado el balón para centrarse en la crisis humanitaria y social que sacude Minnesota. Tras los tiroteos fatales de Alex Pretti y Renee Good a manos de agentes federales, el Sindicato Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA) ha decidido dar un paso al frente con un mensaje contundente: el silencio se ha acabado.

En un clima de tensión extrema que obligó a posponer el partido entre los Timberwolves y los Warriors, los jugadores han dejado claro que su papel va mucho más allá del entretenimiento.

"Rechazamos que las llamas de la división nos amenacen". El comunicado de la NBPA ha sido uno de los más firmes de los últimos años. "Ahora más que nunca, debemos defender el derecho a la libertad de expresión y solidarizarnos con la gente de Minnesota que arriesga sus vidas para exigir justicia", reza el texto oficial.

El sindicato no se ha limitado a dar el pésame a las familias de las víctimas, sino que ha lanzado una advertencia directa sobre el clima político y social: "La fraternidad de jugadores de la NBA, como los propios Estados Unidos, es una comunidad enriquecida por sus ciudadanos , y nos negamos a dejar división amenacen libertades civiles”. .